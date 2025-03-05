 

Макрон – “Россия угрожает всей Европе, США могут оказаться не на нашей стороне”

05.03.2025, 23:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил вечером 5 марта с обращением к нации. Его речь стала ответом на изменение политики США как в том, что касается европейской безопасности, так и в отношении российско-украинской войны. Выступление призвано закрепить репутацию Макрона как нового лидера объединенной Европы.

По словам политика, начинается новая эра. РФ несет угрозу всем европейским странам. Мир переживает потрясения исторического масштаба, меняется мировой порядок. Неясно, продолжат ли США поддерживать Украину, новая администрация вводит пошлины в отношении своих союзников.

“Россия уже превратила украинский конфликт в глобальный, она нарушает наши границы, убивает противников режима, вмешивается в выборы в Румынии и Молдове, проводит хакерские атаки против наших больниц, пытается манипулировать общественным мнением, распространяя ложь в социальных сетях”, – констатировал президент.

“Нам нужен долгосрочный мирный план. Европа должна быть готова защищать себя. Мы должны стать более вооруженными. Франция предлагает увеличить оборонные бюджеты, чтобы позволить европейским странам снабжать друг друга оружием и военным оборудованием. Европа должна восстановить свою промышленность”, – заявил он.

Заявил Макрон и о необходимости европейского ядерного сдерживания. “Франция поддерживает его с 1964 года. Это сдерживание должно быть распространено на всех наших европейских союзников”, – заявил Макрон, добавив: Франция должна быть готова к тому, что США будут не на ее стороне.

“Франция нуждается в вас. Политические решения и военное оборудование – только часть картины. Требуется солидарность. Наше поколение не сможет пользоваться плодами мира. Нужно думать и о будущем”, – заявил президент.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Заместитель спикера Пентагона сравнивала после 7 октября убийство еврейских младенцев ХАМАСом с абортом

05.03 / Белый дом подтвердил, что ведет переговоры с ХАМАСом, отметив, что Иерусалиму об этом известно

05.03 / Смотрич, которого игнорировала администрация Байдена, находится в Вашингтоне с рабочим визитом

05.03 / Генконсул Израиля в Нью-Йорке прокомментировал сообщения о прямых переговорах США с ХАМАСом

05.03 / Банки помогут российским властям найти уехавших из страны

05.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1106-й день войны

05.03 / В Пакистане арестован организатор теракта в аэропорту Кабула, он будет выдан США

05.03 / Лукашенко пригласил президентов Зеленского, Путина и Трампа на саммит в Минск

05.03 / Генштаб ВСУ – сбиты 115 из 181 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 8 украинских БПЛА

05.03 / “Золотой купол” и флаг США на Марсе. Трамп выступил перед Конгрессом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика