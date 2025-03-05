Белый дом подтвердил, что ведет переговоры с ХАМАСом, отметив, что Иерусалиму об этом известно

Белый дом подтвердил, что ведет прямые переговоры с ХАМАСом об освобождении американских заложников. Переговоры ведет специальный посланник США по делам заложников Адам Бёлер.

“Что касается переговоров, то специальный посланник по делам заложников, который ведет их, имеет соответствующие полномочия”, – сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она подчеркнула, что вопрос был согласован с Израилем.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу также подтвердила, что Иерусалиму известно о действиях США.

Сообщение о прямых переговорах между США и ХАМАСом было опубликовано американским изданием Axios. Автор публикации Барак Равид написал, что тема переговоров – освобождение американских заложников, удерживаемых в секторе Газы, и о возможности более широкого соглашения по прекращению огня. В публикации подчеркивается, что США никогда ранее не вели прямые переговоры с ХАМАСом – эта организация была признана американскими властями террористической в 1997 году.

По информации Axios, переговоры с представителями ХАМАСа в Дохе в последние недели ведет спецпредставитель президента США по делам заложников Адам Бёлер.