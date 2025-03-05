“Золотой купол” и флаг США на Марсе. Трамп выступил перед Конгрессом

Президент США Дональд Трамп во вторник, 4 марта, впервые за свой второй срок в Белом доме обратился с речью к обеим палатам Конгресса США. За два президентских срока это было его пятое выступление перед Конгрессом.

Нынешнее выступление Трампа – это традиционное послание “О положении страны”, с которым президенты США обращаются к Конгрессу, как правило, в начале года.

Трамп назвал “быстрыми и неумолимыми” свои действия по перестройке страны. “Люди избрали меня для выполнения этой работы, и я ее выполняю”, – заявил он.

Дональд Трамп заявил, что ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которым руководит Илон Маск, “вернет демократию этой неподотчетной бюрократии”. По его словам, Маск уже раскрыл ряд “злоупотреблений”. Трамп повторил утверждения о том, что десятки миллионов умерших людей старше 100 лет якобы получают выплаты по социальному обеспечению, заставив некоторых демократов закричать: “Неправда!” и “Это ложь!”

“Среди моих самых главных приоритетов – спасти нашу экономику и оказать существенную и немедленную помощь работающим семьям”, – заявил Трамп. Он пообещал добиться снижения расходов на яйца и энергоносители, обвинив в сложившейся ситуации своего предшественника-демократа Джо Байдена.

В своей речи Дональд Трамп заявил, что действия администрации 46-го президента США Джо Байдена привели к резкому росту инфляции в стране и экономической катастрофе. “Как вы знаете, мы унаследовали от предыдущей администрации экономическую катастрофу и инфляционный кошмар. Их политика привела к росту цен на энергоносители, увеличила стоимость продуктов питания и сделала предметы первой необходимости недоступными для миллионов и миллионов американцев, и ничего похожего у них никогда не было. Мы пережили худшую инфляцию за 48 лет, а может быть, и за всю историю нашей страны, они [эксперты] не уверены. Как президент, я каждый день борюсь за то, чтобы обратить вспять этот ущерб и сделать [жизнь в] Америке снова доступной”, – заявил Трамп.

“Одним из основных направлений нашей борьбы с инфляцией является быстрое снижение стоимости энергоресурсов. Предыдущая администрация сократила количество новых арендных договоров на добычу нефти и газа на 95%, остановила строительство трубопроводов и закрыла более 100 электростанций. Сейчас мы открываем многие из этих электростанций. И, честно говоря, мы никогда не видели ничего подобного”, – отметил Трамп.

Президент США объявил о намерении ввести новые, ответные пошлины на импортные товары начиная с 2 апреля. “Если вы не производите свой продукт в Америке, то при администрации Трампа вы будете платить тарифы, а в некоторых случаях – довольно значительные. Другие страны десятилетиями применяли пошлины против нас, и теперь наша очередь использовать их против них. В среднем Европейский союз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада взимают с нас гораздо более высокие пошлины, чем мы с них. Это крайне несправедливо”, – заявил Трамп.

Президент подчеркнул, что изначально хотел назначить дату введения тарифов 1 апреля, но решил перенести ее на 2 апреля, чтобы избежать ассоциаций с Днем дурака. “Я очень суеверный человек. 2 апреля вступают в силу взаимные тарифы. Что бы они ни наложили на нас, мы наложим на них. Это будет взаимное действие: что бы они ни сделали, мы ответим тем же”, – заявил Трамп.

“Индия взимает с нас автомобильные тарифы выше 100%. Средний тариф Китая на наши товары в два раза выше наших, а Южной Кореи – в четыре раза выше. Подумайте об этом: в четыре раза выше! И при этом мы оказываем Южной Корее огромную военную и другую помощь. Но именно так они поступают с нами”, – заявил президент США. Трамп также отметил, что новые меры направлены на защиту американского рынка от недобросовестной конкуренции. “Мы получим триллионы долларов и создадим невиданное количество рабочих мест”, – подчеркнул глава государства.

Трамп пообещал принять “историческое решение” по добыче редкоземельных металлов в США. “Позднее на этой неделе я приму историческое решение о значительном расширении добычи наиболее важных редкоземельных металлов здесь, в США”, – заявил он.

Конгрессмен от Демократической партии США Эл Грин попытался прервать выступление Дональда Трампа в Конгрессе США, после чего охрана вывела его из зала по распоряжению спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

По словам Трампа, правительство США планирует разработать и развернуть новую систему противоракетной обороны Golden Dome (“Золотой купол”). “Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу Конгресс профинансировать создание самого современного противоракетного щита Golden Dome для защиты нашей родины, полностью сделанного в США”, – заявил он.

Американский президент подтвердил, что намерен “восстановить контроль” над Панамским каналом. “Моя администрация восстановит контроль над Панамским каналом, и мы уже приступили к этому, – заявил Трамп. – Ответственным будет Марко Рубио. Удачи, Марко. Теперь мы знаем, кого винить, если что-то пойдет не так”.

Трамп обратился к “прекрасному народу Гренландии” с призывом определиться со своим будущим и войти в состав США.

Трамп подверг резкой критике действия администрации Байдена во время вывода американских сил из Афганистана. Он сообщил конгрессменам, что в Афганистане задержали “главного террориста” и везут его в США.

Президент, обращаясь к присутствующему в зале своему спецпредставителю Стиву Виткоффу, заявил о стремлении освободить всех заложников, удерживаемых террористами в Газе.

Он также заявил о стремлении прекратить войну в Украине, упомянув о том, что США потратили миллиарды долларов на поддержку Украины без всякий гарантий возвращения денег “Мы потратили наверное 350 миллиардов долларов”, – вновь заявил Трамп, отметив, что Европа потратила 100 миллиардов долларов на эту войну. Также он сообщил: “Я получил важное письмо от президента Зеленского”. В этом письме, по словам Трампа, Владимир Зеленский заявляет о готовности к миру и о готовности подписать соглашение по редкоземельным металлам. Россия, по его словам, тоже готова к мирным переговорам. “Ну, разве это не замечательно?” – повторил он дважды.

О приостановке военной помощи Украине Трамп не говорил.

Упоминая о покушении в предвыборный период, Трамп заявил: “Не зря меня спас Бог, чтобы я снова сделал Америку великой”

“Мы установим американский флаг на планете Марс. И даже не только на планете Марс, но и дальше”, – заявил президент США.

Примечательно, что Трамп в своей речи почти ничего не заявил о Китае. Аналитики отмечают, что речь Трампа перед Конгрессом была одной из самых долгих подобных речей американских президентов в истории.