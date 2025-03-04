 

“Перевооружение Европы” – фон дер Ляйен представила план на 800 млрд евро

04.03.2025, 18:35, Новости дня
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план, направленный на значительное увеличение европейской обороноспособности. План, получивший название “Перевооружение Европы”, рассчитан на пять лет, его реализация обойдется в 800 миллиардов евро.

Глава Еврокомиссии предлагает увеличить военный потенциал и расширить оборонное промышленное производство. Она подчеркнула, что нужно обеспечить не только собственные нужды, но и Украину, борющуюся с российским вторжением.

“Мы живем в опасное время. Существует реальная угроза европейской безопасности. Для Европы настал момент истины, и мы к нему готовы”, – сказала она.

Напомним: после провала переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп принял решение заморозить военную помощь Украине. Ранее европейские лидеры заявляли, что подобном случае возьмут эти расходы на себя.


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