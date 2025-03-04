 

Самый большой в мире айсберг сел на мель у отдаленного британского острова

04.03.2025, 16:35, Новости дня
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Самый крупный айсберг в мире застрял на мелководье у британского острова Южная Георгия, на котором живут миллионы пингвинов и тюленей, пишет BBC.

Айсберг А23a, общая площадь которого превышает площадь Лондона в два раза, застрял и, возможно, начнет распадаться у юго-западных берегов британского острова. Зоозащитники беспокоятся, что это может негативно повлиять на популяцию золотоволосых пингвинов (Eudyptes chrysolophus), которые кормятся в этих водах. Тем не менее, ученые из Антарктиды считают, что во льде содержится большое количество питательных веществ, и его таяние может привести к резкому росту активности морской жизни.

Посадка на мель – это последний этап в 40-летней истории айсберга, которая началась в 1986 году, когда огромный кусок льда откололся от шельфового ледника Фильхнер-Ронне. Ученые следили за его движением с помощью спутников после того, как он “освободился”, попав в океанский вихрь. Двигаясь на север через теплые воды, гигантский айсберг оставался удивительно стабильным. Несколько дней казалось, что он даже вращается на месте, прежде чем его движение ускорилось до 30 км в день.

Исследователи предполагают, что теперь А23a закрепится около острова и в скором времени начнет распадаться. Изначально его площадь составляла 3900 кв. км, сейчас его размеры оцениваются в 3234 кв. км. Ученые сообщают, что теперь приливы будут поднимать и опускать айсберг, а в местах его контакта с континентальным шельфом он будет двигаться вперед и назад, разрушая скалы и лед.

Главным опасением, о котором говорят исследователи, является то, что в местах, где лед соприкасается с шельфом, живут тысячи мелких существ, таких как кораллы, морские слизни и губки. Их экосистема будет уничтожаться гигантской льдиной, которая скользит по морскому дну. В краткосрочной перспективе это приведет к серьезным последствиям для этих видов, но ученые считают, что это естественная часть жизненного цикла региона.


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