Дональд Туск подтвердил, что США прекратили помощь Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил прекращение поставок Украине американской помощи. По словам политика, об этом свидетельствуют сообщения, поступающие с терминала Ясенка на польско-украинской границе.

“Суверенная, прозападная Украина, способная защитить себя от российской агрессии, повысит мощь и безопасность Польши. В условиях нарастания хаоса это самое важное. Тот, кто это оспаривает, содействует триумфу Путина. Это ясно?” – написал он в социальной сети Х.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вронский назвал ситуацию с помощью очень серьезной. Он отметил, что перед принятием решения США не проконсультировались ни с союзниками по NATO, ни с членами формата “Рамштайн”, через который осуществляется координация помощи.