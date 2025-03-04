СМИ – Трамп приостановил военную помощь Украине

Американские СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету приостановить поставки всей военной помощи Украине через несколько дней после конфликта между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства обороны США.

По словам этого чиновника, “США приостанавливают всю ожидаемую военную помощь до тех пор, пока Трамп не определит, что лидеры Украины продемонстрируют добросовестную приверженность миру”.

Кроме того, в публикации Bloomberg приведены слова представителя Белого дома о том, что администрация Трампа рассмотрит тему помощи Украину, “чтобы убедиться, что она способствует разрешению конфликта”.

Судя по публикации, речь идет обо всех американских вооружениях и военном оборудовании, которое сейчас не находится в Украине, но предназначалось для Украины, включая то, что уже загружено в самолеты или на суда, или же ожидает в транзитных зонах в Польше.

На этом фоне CNN приводит слова представителя Белого дома: “Президент ясно дал понять, что он привержен миру. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению”. Другой представитель подтвердил, что приостановка будет применяться ко всей военной технике, которая еще не находится на территории Украины.

Телеканал Fox News также сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что администрация Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия в Украину и рассматривает возможность заморозки поставок оружия из запасов США. Позже WSJ, как и другие ведущие американские СМИ, сообщило о полной приостановке американской военной помощи Украине.