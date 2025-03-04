Основательница WWE утверждена на пост министра просвещения США

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04.03.2025, 7:40, Новости дня
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Сенат США утвердил кандидатуру Линды Макмэн на пост министра просвещения: 51 сенатор проголосовал “за”, 45 – “против”.

Линде Мари Макмэн 76 лет. Она миллиардер, активно поддерживавшая Дональда Трампа. Вместе с мужем Винсом Макмэном основала компанию спортивных развлечений Titan Sports (ныне – WWE), где с 1980 по 2009 год работала президентом и генеральным директором. В 2009 году она покинула WWE, чтобы баллотироваться в Сенат США от штата Коннектикут как представитель Республиканской партии, но проиграла. В 2012 году она была кандидатом от республиканцев в Сенате Коннектикута, и снова проиграла.

Линда Мари Эдвардс (Макмэн) родилась 4 октября 1948 года в городе Нью-Берн, Северная Каролина. Она была единственным ребёнком в семье, увлекалась баскетболом и бейсболом. Её родители работали на военной базе морской пехоты Черри-Пойнт. Она выросла в консервативной баптистской семье, но в более зрелом возрасте перешла в католицизм. С будущим мужем познакомилась, когда ей было 13, а ему 16. Через четыре года они поженились, у них двое детей. В 1966 году Линда поступила в Восточно-Каролинский университет, где получила степень бакалавра по французскому языку.

В 2016-2019 годах Линда Макмэн работала администратором Управления по делам малого бизнеса в первой администрации президента США Дональда Трампа. Затем работала в предвыборном штабе Трампа.


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