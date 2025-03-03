 

Зеленский не намерен извиняться перед Трампом – несмотря на американские требования

03.03.2025, 10:50, Новости дня
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В ходе визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с журналистами. Одной из главных тем беседы стала провальная встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет BBC, украинский лидер сообщил, что готов удовлетворить одно из требований американской стороны – заключить соглашение, предоставляющее США контроль над частью природных богатств Украины. Вместе с тем, он сказал, что, по его мнению, на данном этапе преждевременно говорить об отказе от территорий.

В то же время Зеленский отказался приносить извинения Дональду Трампу, как требует Белый дом. Он подчеркнул: его поездка в Вашингтон стала знаком уважения. “То, что произошло в Овальном кабинете, никому не принесло пользы”, – заявил он. Корреспондент BBC Лора Кюнсберг отметила, что в тоне Зеленского не было ничего, что указывало бы на желание помириться.

Отметим, что украинский лидер встретился также с королем Великобритании Карлом Третьим. На эту беседу политик прибыл в типичной для него одежде в стиле милитари. Напомним: в ходе визита в Белый дом Зеленскому было сделано замечание, что он не в костюме.


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