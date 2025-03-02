 

США ускорят доставку в Израиль военной помощи на $4 млрд

02.03.2025, 9:00, Новости дня
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Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что доставка военной помощи Израилю на сумму около $4 миллиардов будет ускорена.

“Я подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения доставки Израилю военной помощи на сумму около $4 млрд”, – сообщил Рубио, отметив, что данное распоряжение отменяет введенные администрацией Джо Байдена ограничения на поставки Израилю определенных видов оружия.

Администрация президента США Дональда Трампа с 20 января 2025 года одобрила продажи Израилю вооружений и военного оборудования на общую сумму $12 млрд, отмечает Госдепартамент США.


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