Премьер-министр Великобритании принял президента Украины в своей резиденции

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретил президента Украины у своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, и обнял его, пишет ВВС.

Оба политика на этой неделе встречались в Белом доме с Дональдом Трампом, но если Стармера там приняли дружелюбно, то встреча с Зеленским окончилась скандалом.

Стармер тепло приветствовал Владимира Зеленского и повторил в очередной раз, что Великобритания будет поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”.

Владимир Зеленский ничего не ответил присутствовавшим журналистам, которые громко кричали ему: “Каково ваше послание Дональду Трампу?” и “Можно ли еще спасти сделку?”