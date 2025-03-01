 

Зеленский прилетел в Лондон для участия в саммите европейских лидеров

01.03.2025, 14:10, Новости дня
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Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 11:07 по местному времени (13:07 по ближневосточному).

В воскресенье, 2 марта, Зеленский примет участие в организованном премьер-министром Британии Киром Стармером саммите европейских лидеров, который теперь приобрел еще большую значимость.

В преддверии саммита британский министр торговли Дуглас Александер в программе Any Questions на BBC Radio 4 заявил, что сцены в Овальном кабинете не только “глубоко тревожат и отрезвляют”, но и “самым резким образом” демонстрируют степень изменения “мира, в котором мы все жили последние 80 лет”.

Он также назвал президента Зеленского “самым смелым политическим лидером в Европе со времен Уинстона Черчилля”.

А глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что теперь “стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер”.


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