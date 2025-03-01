Трамп – Зеленскому – “У вас сейчас нет козырей”

По словам журналистов, присутстовавших в Овальном кабинете Белого дома, между Владимиром Зеленским, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Дональдом Трампом произошел напряженный обмен репликами. Судя по трансляции этого обмена репликами, больше всего он был похож на перепалку.

Вэнс обвинил Зеленского в “неуважении”, после чего Трамп заявил, что украинский лидер “играет с Третьей мировой войной”, пишет ВВС.

“Считаете ли вы, что это уважительно – приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?” – спросил Вэнс.

Трамп сказал: “Вы сейчас не в хорошей позиции. У вас сейчас нет козырей. С нами у вас появятся козыри… Вы рискуете жизнями миллионов людей! Вы рискуете третьей мировой войной!”

Первая (публичная) часть встречи завершилась словами Трампа о том, что Зеленский недостаточно “благодарен”. Он добавил: “Это будет отличное шоу для телевидения”.

“Вы должны быть благодарны, у вас нет карт на руках, у вас заканчиваются военные”, – заявил Трамп, настаивая на необходимости прекращения огня.

На что Зеленский заявил, что он не в карты приехал играть.

Далее в ходе дискуссии Трамп назвал Зеленского “глупым президентом”.