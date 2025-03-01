 

В Китае пропал министр, курировавший индустрию искусственного интеллекта

01.03.2025, 1:15, Новости дня
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Министр промышленности и информационных технологий Китая Цзинь Чжуанлун в течение двух месяцев не появлялся на публике, обратило внимание издание Financial Times.

Цзинь не посещал правительственные собрания с конца декабря, хотя до этого он регулярно принимал участия в заседаниях, а также совершал официальные поездки вместе с премьер-министром Китая Ли Цяном.

На сайте министерства информационных технологий 28 февраля в списке руководителей ведомства произошла замена – теперь министром там значится бывший губернатор провинции Ляонин Ли Лэчэн.

Случаи, когда высокопоставленные чиновники полностью пропадают из публичного поля, в Китае нередки. Обычно это происходит, когда против них заводят дела о коррупции, напоминает “Медуза”.


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