 

CNN – Трамп через Рубио передал Зеленскому, что “ему пора покинуть Белый дом”

01.03.2025, 0:15, Новости дня
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После перепалки с Владимиром Зеленским Дональд Трамп, как пишет CNN, проконсультировался с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и другими официальными лицами.

После этого Трамп через Рубио передал Зеленскому, что “ему пора покинуть Белый дом”.

В это время украинская делегация находились в отдельной комнате, что является стандартным условием подобного визита. По словам представителя Белого дома, украинцы настаивали на “перезагрузке переговоров”, но им было отказано и вскоре Владимир Зеленский покинул Белый дом.

Европейские лидеры отреагировали на случившееся в социальных сетях, выразив поддержку Зеленскому.

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал: “Уважаемый Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки”.

Премьер-министр Испании Педро Санчес написал : “Украина, Испания с вами”.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила: “Украина не одинока. Германия вместе с нашими европейскими союзниками стоит вместе с Украиной – и против российской агрессии. Украина может опираться на непоколебимую поддержку Германии, Европы и других стран”

Президент Молдовы Майя Санду: “Истина проста. РФ вторглась в Украину. РФ – агрессор”, – сказала она.


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