Зеленский после перепалки с Трампом поблагодарил США за “поддержку”

Президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в ходе переговоров поблагодарил США за “поддержку”.

“Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого”, – говорится в сообщении Зеленского (на английском и украинском языках) в соцсети Х.