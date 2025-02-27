Десятилетие со дня убийства Бориса Немцова – власти ограничили доступ к мемориалу

Вечером 27 февраля, в десятую годовщину убийства Бориса Немцова полиция закрыла для пешеходов доступ на Большой Москворецкий мост, на котором в 2015 году был застрелен лидер российской оппозиции.

Как пишет “Медуза”, один из полицейских сообщил, что это связано с подготовкой некоей спецоперации.

В течение дня доступ к мемориалу на месте убийства периодически закрывался, а возлагаемые цветы регулярно убирали. Среди тех, кто пришел почтить память политика, были и послы западных стран.

В нескольких городах России, в том числе в Уфе, Барнауле, Казани, Екатеринбурге прошли задержания активистов и независимых журналистов, которые намеревались почтить память политика, пишет ОВД-Инфо. Производились задержания и в Москве.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года рядом с Кремлем. По делу об убийстве были осуждены пять человек, однако российские следственные органы так и не смогли установить заказчика убийства.