The Marker: израильская компания заблокировала Сербию из-за слежки за журналистами

Израильская компания Cellebrite, специализирующаяся в сфере цифровой информации, отключила Сербию от своей системы после того, как выяснилось, что полиция и спецслужбы использовали ее программное обеспечение для слежки за журналистами и оппозиционными активистами. Об этом пишет издание The Marker.

В декабре 2024 года организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором утверждается, что власти Сербии использовали израильские шпионские программы для незаконной слежки за журналистами и гражданскими активистами.

Согласно документу, для взлома мобильных устройств использовалось программное обеспечение, разработанное израильской компанией Cellebrite. Затем на телефоны загружалась программа NoviSpy, обеспечивающая доступ к информации.

Известны случаи, когда журналистов или активистов задерживали под надуманными предлогами – такими, как управление автомобилем в нетрезвом виде. В полицейском участке у них изымали выключенный телефон на время беседы, а затем возвращали. У них не просили предоставить пароль.