 

Эммануэль Макрон – “Я разделяю огромную боль семьи и близких нашего соотечественника Охада Яаломи”

27.02.2025, 10:30, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал в социальной сети Х возвращение останков жителя кибуца Нир Оз Охада Яаломи, у которого, помимо израильского, было и французское гражданство.

“Я разделяю огромную боль семьи и близких нашего соотечественника Охада Яаломи. Франция потеряла пятьдесят своих детей в результате чудовищных событий 7 октября. Варварству ХАМАСа необходимо положить конец”, – написал глава государства.

7 октября 2023 года Яаломи вступил в бой с напавшими на кибуц террористами. Он был ранен в ногу и захвачен, а позже убит в Газе. Останки Охада были возвращены в Израиль 26 февраля в рамках первого этапа соглашения о прекращении военных действий в секторе Газы.


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