В Москве кинокритик Екатерина Барабаш обвинена в “фейках” об армии РФ

В Москве кинокритику и журналисту Екатерине Барабаш предъявили обвинение в “распространении фейков о вооруженных силах РФ”, передает ТАСС. Накануне она была задержана.

ТАСС приводит следующее заявление Следственного комитета РФ: “Следственными органами СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Екатерины Барабаш. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). С ней проведены следственные действия, в ходе допроса она признала вину в полном объеме”.

Ожидается, что вскоре Дорогомиловский районный суд Москвы примет решение о “мере пресечения”.

В другом сообщении ТАСС сказано, что Екатерине Барабаш за антивоенные публикации в соцсетях грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатерина Барабаш – журналист и кинокритик. Работала в таких изданиях как “Интерфакс” (откуда была уволена за несогласие с политикой российской власти в 2016 году), Forbes, “Независимая газета”, “Общая газета”, “Такие дела”, газете “День”, на радиостанции “Свобода”. Является сотрудником издания Republic.