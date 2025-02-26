В Огайо застрелены два человека
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Во вторник, 25 февраля, в городе Ланкастер (штат Огайо, США), мужчина застрелил двух человек и ранил еще одного. Преступник арестован, пишет NBC.
Судя по имеющимся данным, стрелявшему 26 лет. Он был ранен и задержан полицией.
Застрелены двое мужчин, женщина получила тяжелое ранение в голову.
По данным следствия, между жертвами и подозреваемым есть связь.
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