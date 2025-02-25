 

В Буэнос-Айресе прошла массовая демонстрация солидарности с семьей Бибас

25.02.2025, 16:45, Новости дня
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На улице Израиля в Буэнос-Айресе состоялась многотысячная демонстрация, участники которой потребовали скорейшего освобождения заложников, удерживаемых террористами в секторе Газы. Они также потребовали наказания убийц Шири, Кфира и Ариэля Бибасов.

Инициаторами проведения демонстрации выступили еврейские организации Аргентины. Принял в ней участие и израильский посол в Буэнос-Айресе Эйяль Села. Он напомнил, что у четырех из заложников, до сих остающихся в плену, есть аргентинское гражданство – как и у малышей Бибасов.

“Я всю жизнь прожила в Аргентине и даже представить себе не могла, что мне придется выйти на улицу, чтобы потребовать освобождения еврейских заложников. Каждый из возвращающихся рассказывает нам о пережитом, и эти рассказы один страшнее другого”, – рассказала изданию La Nacion 62-летняя Мирьям Кац.

Манифестация завершилась исполнением израильского и аргентинского гимнов. Ранее член муниципального совета Буэнос-Айреса Ямиль Санторо внес предложение переименовать в честь Бибасов улицу, которая сейчас называется Палестинской.


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