Золотой унитаз стоимостью £4,8 млн был украден за пять минут

Преступники украли золотой унитаз стоимостью 4,8 миллиона фунтов стерлингов из дворца Бленхейм в Англии, операция по похищению длилась всего пять минут, пишет BBC.

14 сентября 2019 года рано утром группа из пяти человек на двух автомобилях подъехала к дворцу Бленхейм, разрушив ворота с помощью кувалд. Суд сообщил, что ворам удалось похитить золотой унитаз весом 98 килограммов всего за пять минут. Туалет был подключен к водопроводной системе и функционировал, будучи частью художественной выставки в поместье в Оксфордшире.

В краже обвиняются 39-летний Майкл Джонсон, 36-летний Фред Доу, 41-летняя Бора Гуккук, 40-летний Джеймс Шин и еще один человек. Прокурор Джулиан Кристофер заявил, что несколько текстовых сообщений, голосовых записей и скриншотов, найденных на телефонах подозреваемых, подтверждают, что троица договорилась о цене примерно за 20 кг украденного золота.

Вину за кражу со взломом признал лишь Джеймс Шин. Присяжным сообщили, что Шин подтвердил планы по продаже украденного имущества и совершения похожего преступления в апреле 2024 года. В настоящее время судебное разбирательство продолжается.

Дворец Бленхейм является объектом UNESCO и местом, связанным с памятью Уинстона Черчилля.