 

Кэролайн Левитт: в ближайшее время Трамп встретится с Путиным и Зеленским

25.02.2025, 11:50, Новости дня
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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным состоятся “очень скоро”.

“Как сообщил сегодня президент, он ожидает подписания соглашения о минералах и редкоземельных металлах. Для Украины будет правильным подписать соглашения, учитывая, что для нее сделали американские налогоплательщики”, – добавила она.


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