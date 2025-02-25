 

Совет безопасности ООН принял американскую резолюцию по Украине, отклонив все поправки

25.02.2025, 1:55, Новости дня
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Совет безопасности ООН принял американскую резолюцию по Украине, отклонив поправки как европейских стран, так и России.

Ранее с предложением о внесении поправок выступила Великобритания от имени Дании, Греции и Франции. Великобритания предлагала внести три поправки: заменить формулировку “российско-украинский конфликт” на “полномасштабное вторжение РФ в Украину”; в преамбулу добавить “чтобы гарантировать территориальную целостность Украины”; и заменить “прочный мир” на “справедливый, прочный и всеобъемлющий мир между Украиной и РФ в соответствии с уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств”.

Перед голосованием постпред США в ООН Дороти Ши призвала вспомнить о предназначении ООН и СБ, которым является поддержание международного мира и безопасности, включая мирное урегулирование конфликтов. “Давайте действовать в соответствии с этими целями, наметим путь вперед, чтобы Совет Безопасности мог выполнить свою работу и положить конец ужасу”. Она отметила, что война в Украине приблизила мир к “ядерной войне и угрозе полного уничтожения”. Она призвала положить этому конец и “отойти от края пропасти”.

За документ проголосовали 10 членов Совбеза, в том числе Россия, США, Китай. Пять стран, включая Великобританию и Францию, воздержались. Для принятия резолюции СБ ООН необходимо как минимум девять голосов “за” и отсутствие вето со стороны постоянных членов.


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