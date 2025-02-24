 

Умер “Шустрый” – командир батальона спецназа “Ахмат” Зелимхан Батукаев

24.02.2025, 21:55, Новости дня
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Заместитель начальника главного управления по военно-политической работе министерства обороны РФ командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов сообщил о смерти командира батальона “Ахмат” Зелимхана Батукаева с позывным “Шустрый”.

Как пишет “Настоящее время”, по утверждению Алаудинова, Батукаев умер от кровоизлияния в мозг, “пытаясь выполнить задачу”. “Шустрый” был абсолютно верующим человеком, без вредных привычек – не курил, не пил, вообще никаких вредных привычек”, – заявил он.

Однако представители оппозиционного движения NIYSO утверждают, что Зелимхан Батукаев умер во время отпуска в Чечне от передозировки наркотиками.

Зелимхан Батукаев был приговорен к 19 годам строгого режима за разбойное нападение и убийство, однако он освободился из колонии, завербовавшись в один из отрядов ЧВК “Вагнер”, а затем вступил в спецназ “Ахмад”. В октябре 2023 года Алаудинов заявил, что Батукаев награжден орденом Мужества за участие в войне против Украины. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил ему орден Ахмата Кадырова.


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