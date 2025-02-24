Во Франции начался суд над хирургом, обвиняемом в изнасиловании сотен детей

В городе Ванн на севере Франции начался судебный процесс над 74-летним бывшим хирургом Жоэлем Ле Скуарнеком. Он обвиняется в изнасилованиях и совершении развратных действий в отношении 299 несовершеннолетних пациентов.

Согласно материалам дела, преступления совершались в нескольких больницах в период с 1989 по 2014 год. Жертвы изнасилования обычно находились под действием анестезии, многие из них не помнят о пережитом, поскольку были в бессознательном состоянии.

Ле Скуарнек находится в тюрьме с 2017 года. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы за изнасилование своих племянниц и шестилетней пациентки. В ходе обыска у него нашли 300000 изображений насилия над детьми и дневники, где описывал свои деяния.

В случае признания виновным бывшему хирургу грозит еще 20 лет лишения свободы. Однако открытым остается вопрос, что знали о его действиях члены семьи, коллеги, руководство больниц, где он работал, и почему они хранили молчание, позволяя ему продолжать свою деятельность.

Следует вспомнить и о деле 71-летнего Доминик Пелико, который организовывал групповые изнасилования своей жены Жизель, накачивая женщину снотворным. В преступлениях участвовали десятки человек различных профессий и возрастов. Пелико был приговорен к 20 годам тюрьмы, его сообщники проведут в тюрьме от трех до 13 лет.