Петербургские казаки хотят вернуть Дональду Трампу чин есаула

Атаман Санкт-Петербургского казачьего общества “Ирбис” Андрей Поляков заявил, что казачество северной российской столицы намерено вернуть президенту США Дональду Трампу есаульское звание. Об этом рассказывает Lenta.ru.

Впервые это звание было присвоено Трампу в 2016 году, после заявлений новоизбранного президента о нежелании кормить NATO и стремлении наладить отношения с Россией. Однако двумя годами позже, после нескольких антироссийских заявлений, казаки решили, что ошиблись, и “с позором” исключили Трампа.

Официальное решение о восстановлении Трампа должно быть принято в мае. “Если представится случай, мы ему именную шашку ручной ковки однозначно вручим, есть у нас хорошие кузнецы”, – заявил он, выразив надежду, что США покинут NATO и предпочтут сотрудничать с Россией, а не с Евросоюзом.

Отметим, что еще в 2014 году общество “Ирбис” присвоило звание полковника президенту РФ Владимиру Путину – за “присоединение” Крыма и введение санкций против западных стран.