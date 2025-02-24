Взрыв в консульстве России в Марселе

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24.02.2025, 13:00, Новости дня
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Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский сообщил, что в здании дипломатической миссии произошел взрыв. На место прибыли пожарные и полиция.

По первоначальной информации, во двор представительства были брошены бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших нет.

“Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта. Это серьезное происшествие, которое требует немедленного и всестороннего расследования”, – сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Ранее о взрыве в районе консульства сообщили французские СМИ. При этом отмечалось, что по соседству расположено еще несколько дипломатических представительств.


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