Сергей Рябков – РФ требует “устранения причин” конфликта в Украине

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не заинтересована в прекращении огня в Украине без устранения первопричин конфликта. По его словам, это грозит тяжелыми последствиями.

“Прекращение огня без долгосрочного урегулирования – это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим”, – цитирует его РИА Новости.

“Причины конфликта – в расширении NATO, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдении Киевом Минских соглашений, а также нарушении прав русскоязычных в этой стране”, – заявил чиновник. По его словам, это и было заявлено американской делегации на переговорах в Эр-Рияде.

Отметим: 23 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на продолжении переговоров с Россией и Украиной и верит, что соглашение может быть заключено уже на нынешней неделе.