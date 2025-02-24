 

Генштаб ВСУ – сбиты 113 из 185 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 23 украинских БПЛА

24.02.2025, 9:00, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 24 февраля 2025 года российские военные выпустили по Украине 185 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 113 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 71 “шахед” был локационно потерян в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Одесской, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 24 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 23 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Орловской, Брянской, Рязанской областей, а также над Крымом.

Вновь был атакован Рязанский НПЗ. Причинен ущерб.


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