 

Бывший телеведущий Fox News назначен замдиректора ФБР

24.02.2025, 8:00, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп объявил на своей странице в соцсети Truth Social, что заместителем директора ФБР назначен Дэн Бонджино, наиболее известный как телеведущий Fox News, резко критиковавший Джо Байдена.

Трамп отметил, что Бонджино, “человек невероятной любви и страсти к нашей стране”, имеет степень магистра психологии и степень магистра делового администрирования, что он служил в полиции Нью-Йорка и Секретной службе США, “а теперь является одним из самых успешных подкастеров в стране, от чего он готов отказаться ради служения”.

Напомним, что новым директором ФБР является Кашьяп (Кэш) Патель, который также будет назначен руководителем Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF).


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