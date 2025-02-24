 

Альянс ХДС/ХСС победил на выборах в Германии

24.02.2025, 7:00, Новости дня
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По предварительным данным, победу на парламентских выборах в Германии одержал альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ХДС/ХСС, набравший около 29% голосов. Этот альянс возглавляет Фридрих Мерц, который займет пост канцлера Германии и сформирует новое правительство.

На втором месте – правая партия “Альтернатива для Германии” – около 21%.

На третьем месте – Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца – около 16%.

В Бундестаг также проходят “Зеленые”(около 12% голосов) и Левая партия (около 9%).

“Союз Сары Вагенкнехт” и Свободная демократическая партия не преодолели пятипроцентный барьер, получив 4,9% и 4,3% соответственно, и не будут представлены в парламенте.

Ожидается, что Мерц сформирует новое правительство к 20 апреля. Он назвал своим абсолютным приоритетом “создание единства в Европе”, раскритиковав новое руководство США за вмешательство в политику на континенте – “не менее драматичное, радикальное и, в конечном счете, возмутительное, чем вмешательство Москвы”.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение и поздравил Мерца с победой.


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