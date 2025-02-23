 

Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента ради мира в Украине

23.02.2025, 20:05, Новости дня
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Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, состоявшейся 23 февраля, что он готов уйти с поста президента в обмен на мир для Украины или на вступление его страны в NATO. Агентство УНИАН пишет, что это было сказано в ответ на вопрос о давлении США и РФ относительно проведения президентских выборов.

По словам Зеленского, он сосредоточен на безопасности для Украины сейчас, а не через 20 лет, и он не собирается оставаться у власти “многие десятилетия”.

Зеленский также сказал, что США предложили ему соглашение, по которому Украина на каждый доллар полученной помощи должна будет вернуть два. Президент Украины заявил, что не будет подписывать документ, по которому потом придется расплачиваться “10 поколениям украинцев”.

Комментируя высказывание Трампа, который назвал его диктатором, Зеленский напомнил, что он был законно избран на выборах, и за него проголосовали 73% избирателей. Зеленский сказал, что выборы в Украине пройдут после войны.

Зеленский также подтвердил, что США и РФ вели непубличный диалог на протяжении всей войны, но теперь переговоры стали публичными. При этом он подчеркнул, что судьбу Украины нельзя решить без ее участия, и Киев не признает никаких решений, принятых без него (по “Украина 24/7”).


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