В Перу обрушилась крыша торгового центра, есть жертвы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В воскресенье, 23 февраля, в торговом центре перуанского города Трухильо обрушилась крыша торгового центра. Погибли не менее шести человек, около 80 травмированы, трое из них в критическом состоянии, передает агентство Associated Press.
Поисково-спасательная операция на месте обрушения продолжается.
Мэр города Трухильо заявил, что пострадавший торговый центр будет закрыт в целях безопасности.
Начато расследование.
Смотреть комментарии → Комментариев нет