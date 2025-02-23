 

В Перу обрушилась крыша торгового центра, есть жертвы

23.02.2025, 19:05, Новости дня
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В воскресенье, 23 февраля, в торговом центре перуанского города Трухильо обрушилась крыша торгового центра. Погибли не менее шести человек, около 80 травмированы, трое из них в критическом состоянии, передает агентство Associated Press.

Поисково-спасательная операция на месте обрушения продолжается.

Мэр города Трухильо заявил, что пострадавший торговый центр будет закрыт в целях безопасности.

Начато расследование.


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