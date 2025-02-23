Талибы разрешили женской радиостанции возобновить трансляции

Находящееся у власти в Афганистане движение “Талибан” разрешило возобновить трансляции радио “Бегум”, все сотрудники которого – женщины. Женщины являются и основной аудиторией радиостанции.

Официальной причиной прекращения вещания стали связи с иностранными СМИ. Аффилированный с радиостанцией телеканал “Бегум ТВ” вел трансляции из Франции, а в его расписании были и передачи по программе средней школы. Однако талибы запретили девушкам получать среднее образование.

22 февраля министерство культуры и информации администрации талибов сообщило, что решило удовлетворить многочисленные просьбы радиостанции о возобновлении трансляции после того, как администрация обязалась соответствовать указаниям “Исламского эмирата Афганистан”.

Дискриминация женщин – одна из главных причин, по которой талибов не признают законной властью Афганистана. Вскоре после захвата страны движение “Талибан” приступило к вытеснению женщин из общественного пространства, ограничив их возможность работать и получать образование.