 

“Натив” вновь открывает свое представительство в Риге

23.02.2025, 12:10, Новости дня
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Организация “Натив” вновь открывает свое представительство в Риге. Латвийское представительство будет возглавлять специальный посланник в посольстве Израиля.

На нынешнем этапе представительство в столице Латвии сосредоточится на предоставлении консульских услуг лицам, имеющим право на репатриацию в соответствии с Законом о возвращении, говорится в уведомлении “Натива”. Представительство также будет поддерживать и укреплять связи с еврейскими общинами и организациями, продвигать цели “Натива” в этом регионе.

Дополнительная информация на сайте организации “Натив”.


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