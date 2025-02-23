 

Генштаб ВСУ – сбиты 138 из 267 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 10 украинских БПЛА

23.02.2025, 11:10, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 23 февраля 2025 года российские военные выпустили по Украине 267 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 138 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 119 “шахедов” были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Одесской, Киевской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Кроме того, вечером 22 февраля, армия РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Один убитый, четверо раненых.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 23 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Орловской, Тульской и Курской областей.


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