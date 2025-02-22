Гражданин Израиля, поставлявший России запчасти для самолетов в обход санкций, сядет на два года

Суд Майами приговорил к двум годам тюрьмы 49-летнего гражданина Израиля Галя Хаймовича, ранее признанного виновным в нарушении антироссийских санкций.

Хаймович был задержан летом 2023 года по подозрению в поставке в Россию запчастей для самолетов и электроники двойного предназначения, в том числе – для “Сибирских авиалиний”.

При оформлении заказов указывалось, что их пунктом назначения являются Мальдивские острова, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. В общей сложности речь идет о 160 поставках.