На северо-востоке Франции вооруженный ножом террорист напал на нескольких человек, убив одного из них

В городе Мюлуз на северо-востоке Франции вооруженный ножом злоумышленник напал на нескольких человек, убив одного и ранив, по меньшей мере, двоих. Один из раненых находится в критическом состоянии.

Подозреваемый в нападении задержан. Проверяется версия о том, что задержанным осуществлен теракт. Имя задержанного известно полиции, так как он находился в списке лиц, подозреваемых в причастности к террору и “склонных к радикализации”.