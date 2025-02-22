 

На северо-востоке Франции вооруженный ножом террорист напал на нескольких человек, убив одного из них

22.02.2025, 20:15, Новости дня
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В городе Мюлуз на северо-востоке Франции вооруженный ножом злоумышленник напал на нескольких человек, убив одного и ранив, по меньшей мере, двоих. Один из раненых находится в критическом состоянии.

Подозреваемый в нападении задержан. Проверяется версия о том, что задержанным осуществлен теракт. Имя задержанного известно полиции, так как он находился в списке лиц, подозреваемых в причастности к террору и “склонных к радикализации”.


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