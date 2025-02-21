Задержан подозреваемый в нападении на мужчину на территории мемориала в центре Берлина

Полиция Германии задержала подозреваемого в нападении на мужчину на территории мемориала памяти жертв Холокоста в центре Берлина. Как пишет Tagesspiegel, подозреваемый вернулся на место преступления, на его одежде и руках были следы крови, и полиция задержала его. Сейчас его личность устанавливается.

Пострадавший – 30-летний житель Испании. Он находится в больнице. Его состояние тяжелое, но стабильное, угрозы для жизни нет.