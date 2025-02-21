Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1094-й день войны

Министерство обороны РФ 21 февраля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более шести месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны за неделю РФ утверждается:”С 15-го по 21-е февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск “Север” продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 2255 военнослужащих, 11 танков и 137 боевых бронированных машин. Уничтожены 166 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Подразделения группировки войск “Запад” активными действиями освободили населенные пункты Фиголевка Харьковской области и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1315 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 39 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, десять станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1365 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, 18 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенные пункты Березовка и Надеждинка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух мотопехотных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2740 военнослужащих, 12 танков, включая танк “Leopard” производства ФРГ, 28 боевых бронированных машин, из них шесть бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 42 автомобиля и 40 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили активное продвижение в глубину обороны противника, решительными действиями освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1100 военнослужащих, шесть танков, включая два танка “Leopard” производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, 43 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре склада боеприпасов. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 управляемых авиационных бомб “Hammer” производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня “Ураган”, противокорабельная ракета “Нептун” переоборудованная для поражения наземных целей, а также 790 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 655 самолетов, 283 вертолета, 44132 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21688 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21926 орудий полевой артиллерии и минометов, 32005 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 93600 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли более 63 тысяч украинских военнослужащих. Очевидно, что речь идет о заниженной, но подтвержденной оценке.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).