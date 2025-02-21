 

Продолжаются землетрясения в Эгейском море, с 18 февраля не было сильных подземных толчков

21.02.2025, 12:25, Новости дня
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В Эгейском море между греческими островами Санторини и Аморгос продолжают фиксировать подземные толчки. Однако 19-21 февраля были зарегистрированы землетрясения не более 4,2. Последние землетрясения магнитудой более 5 фиксировались 18 февраля, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным EMSC, в феврале 2025 года в Эгейском море были зафиксировано около 3000 подземных толчков магнитудой выше 2. При этом многочисленные подземные толчки в этом регионе фиксировались и ранее.

В начале февраля множество туристов покинуло острова в Эгейском море.

По мнению сейсмологов, речь может идти о последствиях “крупного разрыва” в десятках километрах к югу от Санторини (Греция). Речь идет о так называемой Эгейской плите – малой литосферной плите в восточном Средиземноморье, примыкающей к Евразийской, Афро-Аравийской и Анатолийской плитам.

Специалисты не исключают усиления подземных толчков в районе Эгейского моря, что может иметь серьезные последствия.

Катастрофические события в этом регионе происходили и ранее. Так, например, 30 октября 2020 года здесь произошло землетрясение магнитудой 7,0, в результате которого погибли около 120 человек. 9 июля 1956 году здесь же произошло землетрясение магнитудой 7,5, в результате которого погибли более 50 человек. Тогда возникло одно из крупнейших цунами в Эгейском море, высота которого достигала 25 м (впрочем, из-за цунами была только одна жертва).

На фоне нынешней сейсмической активности во многих странах восточного Средиземноморья – не только в Греции и Турции, но также в Израиле, Сирии и Ливане, в соцсетях распространялись панические слухи о высокой вероятности сильнейшего землетрясения и цунами, при котором высота волн будет достигать десятков метров. Управление тылом Израиля, вопреки слухам, не публиковало никаких конкретных предупреждений по этому поводу.


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