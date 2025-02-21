 

Генштаб ВСУ – сбиты 87 из 160 российских беспилотников

21.02.2025, 9:25, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 21 февраля 2025 года российские военные выпустили по Украине 160 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 87 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 70 “шахедов” были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Одесской, Киевской, Полтавской и Харьковской областях.


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