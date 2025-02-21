 

Посол Израиля в ООН потребовал осудить ХАМАС за убийство детей Бибас и невозвращение тела их матери

21.02.2025, 7:20, Новости дня
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Посол Израиля в ООН Дани Данон выступил с заявлением в связи с получением результатов экспертизы тел заложников, переданных террористами из Газы 20 февраля.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об окончании процедуры идентификации останков, переданных ХАМАСом Израилю. Специалисты Института судебной медицины подтвердили, что останки двух детей принадлежат Ариэлю и Кфиру Бибас. Эксперты пришли к выводу, что оба ребенка были жестоко убиты террористами в ноябре 2023 года, а не погибли в результате действий ЦАХАЛа, как считает ХАМАС. Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что выводы экспертов о причине смерти Ариэля и Кфира Бибас совпадают с данными разведки. Кроме того, экспертиза показала, что среди переданных Израилю останков нет останков Шири Бибас. Анализ ДНК третьего тела, переданного вместе с Ариэлем и Кфиром, не совпадает с генетическим профилем ни одного из израильских заложников.

Дани Данон заявил: “Нет слов, которые могли бы описать такое злодеяние. ХАМАС не только хладнокровно убил Ариэля и Кфира Бибас – четырехлетнего мальчика и 10-месячного младенца, – но и продолжает нарушать все нормы морали даже после их смерти. Вместо того чтобы вернуть Шири, ХАМАС отправляет анонимное тело, как будто это бесполезный груз. Это новый рекорд зла, беспрецедентной жестокости. Генеральный секретарь ООН, Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея не могут продолжать хранить молчание. Государство Израиль требует ясного и недвусмысленного осуждения этого отвратительного преступления. История хорошо запомнит, кто пытался стоять в стороне”.


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