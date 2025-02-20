МВД РФ объявило в розыск политолога Ивана Преображенского

Политолог и колумнист телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle Иван Преображенский объявлен министерством внутренних дел РФ в розыск по уголовной статье.

В базе МВД РФ появилась запись: “Преображенский Иван Сергеевич. 11 апреля 1981 года рождения. Разыскивается по статье УК”. По какой статье ведется розыск, в базе не сообщается.

Минюст РФ включил Ивана Преображенского в реестр иноагентов в мае 2023 года “за поддержку Украины, распространение материалов иноагентов и негативной информации о российских властях”.

Иван Преображенский живёт в Чехии. Участвует в ряде антивоенных инициатив, напоминает Радио Свобода.