Водолазы нашли на дне Балтийского моря кокаин, стоимостью около 15 миллионов долларов

Водолазы обнаружили около 99 кг кокаина на дне Балтийского моря, сообщила Пограничная служба Польши.

Сотрудники морского подразделения Пограничной охраны нашли кокаин на дне Гданьского залива около побережья Польши, сообщили официальные лица. Семь человек были задержаны, а пограничная служба заявила, что нейтрализовала преступную группу, занимавшуюся контрабандой больших партий наркотиков.

На официальном сайте Пограничной охраны власти опубликовали несколько фотографий с операции и сообщили, что изъятые наркотики могли бы стоить на черном рынке 15 миллионов долларов. Видео, размещенное пограничной службой, показывает, как водолазы находят предполагаемые наркотики на морском дне, а также кадры с вооруженными офицерами, задерживающими преступников в разных местах. Власти сообщили, что семерым задержанным может грозить до 20 лет тюрьмы.