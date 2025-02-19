 

ФСБ РФ – против Ильи Пономарева дело по статье о насильственном захвате власти

19.02.2025, 8:30, Новости дня
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В среду, 19 февраля, Центр общественных связей ФСБ РФ объявил, что в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева возбуждено уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и организации террористического сообщества (ч.1 и ч.2 ст. 205.4 УК РФ).

В ЦОС ФСБ заявили, что “для реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем Пономаревым организовано взаимодействие с одним из украинских военизированных подразделений (включенного в список организаций, признанных террористическими)”.

Еще одним основанием для возбуждения уголовного дела послужили данные об учреждении Пономаревым в Польше в ноябре 2022 года политического движения “Съезд народных депутатов” и организации его работы, отмечается в сообщении ФСБ.

Российские СМИ сообщают, что в девяти регионах РФ проводятся обыски “у соратников Пономарева”.

В сентябре 2024 года Второй Западный Окружной военный суд заочно приговорил бывшего депутата Госдумы РФ Илью Пономарева к десяти годам колонии общего режима “за распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ и оправдание терроризма”. Решением российского суда Пономарев, находящийся в Украине, был признан виновным в публичном распространении ложной информации о деятельности российских военных по мотивам политической ненависти (п. “д” ч. 2 ст. 207.3) и в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

В РФ в отношении Ильи Пономарева также расследуются уголовные дела о государственной измене, участии в деятельности террористической организации “Легион Свобода России” и призывах к деятельности, направленной против безопасности РФ. Очевидно, следует ожидать новых заочных приговоров.

Илья Пономарев покинул Россию в 2014 году. В 2019 году он получил гражданство Украины.

1 августа 2024 года Пономарев был легко ранен в результате падения обломков БПЛА на его дом в Киевской области.


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