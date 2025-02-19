Трамп – Зеленского поддерживают 4% украинцев, РФ хочет завершения войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине необходимо провести выборы, поскольку у действующего президента Владимира Зеленского якобы низкий рейтинг, а также о том, что РФ якобы хочет завершения войны.

“Сейчас имеем ситуацию в Украине, когда давно не было выборов. Там военное положение введено. И лидер украинский теперь уже, как бы мне ни грустно это констатировать, его поддержка составляет 4%”, – цитирует агентство “Интерфакс-Украина” заявление Трампа на пресс-конференции в Мар-а-Лаго по итогам переговоров США и РФ в Эр-Рияде.

По словам Трампа, не РФ требует проведения выборов в Украине, а того требует “объективная ситуация”, так как выборов президента Украины уже давно не было.

Напомним, что прошлые выборы президента Украины состоялись в апреле 2019 года. Победу одержал Владимир Зеленский. Очередные выборы должны были состояться 31 марта 2024 года, однако не были назначены из-за действия в Украине военного положения.

Трамп назвал “бессмыслицей” российско-украинскую войну и заявил, что Москва стремится к ее прекращению. “Россия хочет остановить эту дикость, которая там происходит, ее военнослужащие гибнут тысячами каждую неделю. Это не американские солдаты, это в основном российские и украинские военные, хотя и корейские тоже. Их привезли, чтобы воевать и значительная часть из них погибла. Это бессмыслица”, – заявил он.

Он подчеркнул, что войну якобы можно было решить без территориальных потерь “даже посредственным переговорщиком” еще несколько лет назад. “У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Не надо было это начинать, уже давно время для сделки”, – заявил Трамп.

“Если бы я был президентом, это бы не началось. Я смотрю, как люди гибнут, таких цифр не было со Второй мировой войны. Даже если бы любой человек, не имея переговорных навыков, этим занялся, это уже могло бы быть решено еще несколько лет назад”, – добавил Дональд Трамп.

Кроме того, президент США поддержал идею размещения европейских миротворцев в Украине, но добавил, что американцы не будут отправлять свои войска. “Если они хотят, я это поддерживаю. Знаю, что Франция об этом упоминала, Великобритания и другие страны. Если у нас будет мирное соглашение и там будут военные, и Европа увидит, что это нужно – пусть будет. Мы не будем там размещать военных, но их военные пусть будут, я не против. Главное, чтобы был мир или перемирие. Перемирие – это тоже вариант. И я знаю, что Франция хочет сделать очень хороший жест”, – заявил он.

В сообщении агентства “Интерфакс-Украина” отмечается, что Трамп привел странные данные по поводу рейтинга Зеленского. Откуда он их взял, непонятно. Согласно рейтингу Киевского международного института социологии (КМИС), по состоянию на декабрь 2024 года 52% опрошенных украинцев доверяли президенту Украины Владимиру Зеленскому, 39% – не доверяли, остальные 9% ответили, что не могут определиться со своим отношением.