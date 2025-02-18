Бывшая заложница Агам Бергер записала обращение к Трампу. Президент особо отметил это

На странице президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social вверху прикреплено обращение 20-летней израильтянки Агам Бергер, недавно освобожденной после 482 дней плена у террористов ХАМАСа в Газе. Видеозапись была сделано на 500-й день войны “Железные мечи”, на 500-й день плена для десятков израильтян, остающихся в заложниках у террористов.

Агам говорит на иврите, она благодарит американского президента за помощь в освобождении заложников, захваченных террористами около границы Газы 7 октября 2023 года. Она напоминает, что в Газе остаются похищенные террористами, которые рассчитывают на помощь президента США. “У вас есть силы сделать это”, – говорит Бергер. Бывшая заложница просит американского президента не прекращать действовать до тех пор, пока все похищенные не вернутся домой. “Вы – наша надежда”, – заявляет она.

Бергер также поблагодарила всех, кто прилагал и прилагает усилия для освобождения заложников.

То, что обращение Агам Бергер было закреплено как главная публикация дня на странице президента США, демонстрирует особое внимание Трампа к теме, о которой она говорит.